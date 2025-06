Utilizzata da oltre 1,5 miliardi di persone nel mondo, WhatsApp è di certo la piattaforma di messaggistica più popolare, apprezzata per la sua facilità d’uso e per la sua interfaccia semplice, intuitiva e alla portata di tutti. Come per tutto il resto, però, anche WhatsApp è soggetta alle continue evoluzioni, o involuzioni (dipende dai punti di vista). Di recente, infatti, Meta ha annunciato l’arrivo di un elemento che farà senza dubbio storcere il naso a molti, ovvero l’integrazione della pubblicità all’interno dell’applicazione. A pensarci bene, si tratta di una novità piuttosto rilevante per il funzionamento di WhatsApp, un’applicazione che nel corso degli anni è sempre riuscita a smarcarsi dalle ombre della pubblicità invasiva, tanto temuta dagli utenti.

Problemi di privacy?

Va fin da subito specificato che le inserzioni pubblicitarie non compariranno tra le conversazioni private, ma soltanto nella sezione “Aggiornamenti”, ovvero dove vengono mostrati gli stati dei contatti e i canali. Questa precisazione fa tirare un sospiro di sollievo, soprattutto considerando il rischio (per ora scongiurato) di vedersi apparire pubblicità invasive tra le chat. “Se usi WhatsApp solo per chattare con amici e persone care la tua esperienza non cambierà in nessun modo”, ha spiegato la società.

Scampato il pericolo di uno stravolgimento troppo marcato nell’uso quotidiano dell’app, sorgono ora diverse questioni relative alla privacy e quindi alle modalità di catalogazione delle pubblicità, che naturalmente si adatteranno ai gusti e alle abitudini dei singoli utenti. Meta utilizzerà i nostri dati sensibili? La società fa sapere che le chiamate, i gruppi e le conversazioni private resteranno tali. Gli annunci saranno personalizzati in base a informazioni più generiche, come per esempio la posizione dell’utente, la lingua impostata nell’applicazione, il modo in cui si interagisce con le inserzioni o i canali a cui si è iscritti. “Non vendiamo né condividiamo il tuo numero di telefono con gli inserzionisti. I messaggi personali, le chiamate e i gruppi di cui fai parte non saranno usati per determinare le inserzioni che potresti vedere”, ha specificato Meta.

Oltre alle inserzioni pubblicitarie, la società ha annunciato ulteriori novità per WhatsApp, tutte legate alla sezione “Canali” dell’applicazione. La prima novità, appositamente pensata per i creator, è la possibilità di abbonarsi ai canali, un po’ come accade anche su YouTube. Si potrà dunque accedere ai contenuti esclusivi di quel canale pagando una quota mensile. La seconda novità è invece quella relativa ai suggerimenti personalizzati, con WhatsApp che proporrà agli utenti canali simili a quelli che già seguono, suggerendo dunque nuovi canali che potrebbero essere di loro interesse.