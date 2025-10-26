Le SPA sono ormai molto più di semplici centri benessere: rappresentano una filosofia di vita, un invito a rigenerarsi e a ristabilire un contatto autentico con se stessi. E tra i luoghi del relax più amati al mondo, uno si distingue su tutti — e si trova proprio in Italia.

A decretarlo è The Times, che ha appena pubblicato la sua classifica delle 50 migliori spa del mondo, selezionate da un team internazionale di esperti del benessere e giornalisti di viaggio. Una guida esclusiva ai templi della rigenerazione sparsi in tutto il globo — da Bali alle Alpi, dal Giappone alla California — dove design, natura e cura del corpo si fondono in esperienze multisensoriali. E in cima alla lista, a sorpresa ma con grande orgoglio italiano, c’è una struttura immersa nel cuore verde della Lombardia.

La spa più bella del mondo è sul Lago di Garda

Ad aggiudicarsi il titolo di migliore spa del mondo 2025 è il Lefay Resort & Spa Lago di Garda, situato a Gargnano, in provincia di Brescia. Una gemma di benessere incastonata tra le colline boscose che si affacciano sul lago, dove la vista mozzafiato sull’acqua e la quiete assoluta contribuiscono a rendere l’esperienza davvero unica.

Il resort, fondato con l’obiettivo di unire lusso e sostenibilità, si sviluppa su oltre 4.300 metri quadrati distribuiti su tre livelli. Qui ogni ambiente è progettato per armonizzare corpo e mente, secondo i principi della medicina energetica cinese e della tradizione termale italiana.

Piscine a sfioro panoramiche, saune aromatiche, bagni di vapore e percorsi sensoriali si alternano a zone relax con vista lago, creando un continuum di pace e armonia. Ma ciò che rende questo luogo così speciale è la personalizzazione assoluta: ogni ospite, dopo una consulenza iniziale con il medico del resort, riceve un programma di trattamenti su misura.

Percorsi energetici e trattamenti esclusivi

Al Lefay Spa ogni dettaglio è pensato per un percorso di rinascita. I Percorsi Energetici Terapeutici, ispirati ai principi orientali, sono cinque: Drago Verde, Fenice Rossa, Tigre Bianca, Tartaruga Nera e Il Centro. Ognuno di essi combina massaggi, rituali e pratiche mirate a ristabilire l’equilibrio energetico dell’organismo.

A questo si aggiungono i Programmi Salute, dedicati a chi desidera un approccio più profondo al benessere: dalla detossinazione al rilassamento muscolare, fino ai trattamenti anti-age e di medicina estetica.

Completano l’offerta oltre 60 trattamenti Signature, percorsi di coppia, rituali aromatici e un’ampia area fitness con vista lago.

Il tutto, naturalmente, nel rispetto della filosofia “green” del gruppo Lefay, che da anni promuove un modello di turismo sostenibile, attento all’ambiente e all’uso consapevole delle risorse naturali.

Perché The Times l’ha scelta come numero uno

Il team di esperti di The Times ha valutato centinaia di strutture in tutto il mondo, basandosi su criteri precisi: qualità dei trattamenti, professionalità del personale, design, posizione, sostenibilità e soprattutto l’esperienza complessiva del visitatore.

Il Lefay Resort & Spa Lago di Garda è risultato vincitore assoluto perché incarna la perfezione dell’ospitalità italiana, riuscendo a fondere natura, innovazione e benessere in modo armonico.

La vista sul lago, i percorsi personalizzati, l’attenzione al dettaglio e l’atmosfera di totale pace hanno conquistato la giuria. Non un semplice soggiorno, ma un’esperienza trasformativa, in grado di rigenerare corpo e spirito.

Le altre spa italiane premiate nella classifica di The Times

L’Italia non conquista solo il primo posto, ma si distingue anche con altre eccellenze del benessere. Tre strutture italiane, infatti, si sono guadagnate un posto d’onore nelle rispettive categorie. Dalla Toscana al Trentino, la tradizione termale italiana continua a essere un punto di riferimento mondiale.

Ecco la classifica completa delle migliori spa del mondo secondo The Times:

Lefay Resort & Spa Lago di Garda, Gargnano (Italia) – Vincitore assoluto Park Igls, Innsbruck-Igls (Austria) – Migliore spa detox Santuario Botanico di Anversa, Anversa (Belgio) – Migliore spa cittadina Pres d’Eugénie, Eugénie-les-Bains (Francia) – Migliore spa boutique Euphoria Retreat, Mystras (Grecia) – Migliore spa per chi viaggia da solo Palazzo Fiuggi, Fiuggi (Italia) – Migliore spa per buongustai Borgo Santo Pietro, Toscana (Italia) – Migliore spa romantica RAKxa Integrative Wellness, Bangkok (Thailandia) – Miglior centro benessere olistico Bamford Spa 1 Hotel, Miami (Stati Uniti) – Migliore spa costiera Palace Merano, Merano (Italia) – Migliore spa per sport e fitness

Il risultato di The Times conferma ciò che molti sanno da tempo: l’Italia è una delle destinazioni più ambite al mondo per il wellness di qualità. Tra acque termali, paesaggi da sogno e una tradizione secolare nella cura del corpo, il nostro Paese continua a essere sinonimo di eleganza, ospitalità e benessere autentico.

Dalle Dolomiti alle coste della Sicilia, ogni regione italiana offre esperienze termali e spa di altissimo livello, spesso incastonate in contesti naturalistici unici. Ma il successo delle strutture premiate dimostra che oggi il concetto di “lusso” va oltre la mera estetica: è armonia, sostenibilità e attenzione al dettaglio.

Il turismo del benessere cresce ancora

Secondo le ultime stime di Global Wellness Institute, il turismo del benessere è uno dei settori in maggiore espansione al mondo, con una crescita annuale di oltre il 20%. Dopo gli anni di stress e cambiamenti legati alla pandemia, sempre più persone scelgono vacanze che uniscono relax e salute, spesso in strutture immerse nella natura o in località termali.

L’Italia, grazie alla varietà dei suoi paesaggi e alla qualità dei servizi offerti, si posiziona tra le mete preferite da turisti europei e americani in cerca di benessere esperienziale, un tipo di turismo che non si limita al comfort, ma punta a un vero riequilibrio psicofisico.