La destinazione turistica più affollata al mondo, più di tre turisti per ogni abitante

Qual è, secondo voi, la destinazione turistica più affollata al mondo? Molti potrebbero pensare subito all’Italia, alla Grecia o alla Spagna, ma in realtà, rullo di tamburi, si tratta dell’Austria. Una ricerca condotta dal team di MoneyTransfers.com rivela infatti che il paese dell’Europa centrale è il più affollato dai turisti. Secondo lo studio, per ogni residente locale in Austria ci sono 3,6 turisti. Nonostante una popolazione di soli 8,9 milioni di abitanti, il paese accoglie ogni anno circa 32 milioni di visitatori. Non male. Quindi, dove sono diretti esattamente tutti questi turisti? Vienna, la capitale, è la principale attrazione turistica. Conosciuta come la “Città dei sogni”, non c’è da stupirsi che così tante persone siano ansiose di esplorarla. Tra le principali attrazioni ci sono il Palazzo di Schönbrunn, l’Opera di Vienna e il Museo di Storia Naturale. La città è anche famosa per la sua deliziosa torta, la Sachertorte.

Hallstatt e la battaglia contro i turisti

Ma mentre Vienna è attrezzata per gestire l’afflusso imponente dei turisti, alcune delle località più piccole dell’Austria stanno risentendo della pressione. Hallstatt, uno splendido villaggio situato sulle rive del lago omonimo, per esempio, ha visto la gente del posto scendere in piazza per protestare contro l’ondata di turismo. Si ritiene che il pittoresco villaggio abbia ispirato il famoso film Disney, Frozen. Spinti proprio da questo, i turisti spesso si riuniscono al punto panoramico del villaggio per scattare selfie. All’inizio di quest’anno, i funzionari del villaggio hanno eretto una recinzione per ostruire la vista nel tentativo di dissuadere i turisti dallo scattare foto. La situazione è ormai così fuori controllo che gli abitanti del posto sono persino scesi in piazza per protestare contro gli ingorghi e la congestione causati dai turisti nel piccolo villaggio. Insomma, avete già preparato i bagagli?