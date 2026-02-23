La felicità e basta, il testo della canzone di Maria Antonietta & Colo a Sanremo 2026
La felicità e basta, il testo della canzone di Maria Antonietta & Colo al Festival di Sanremo 2026.
È più facile perdonarci,
se tieni a mente siamo tutti debuttanti.
“Sii te stessa e andrà tutto bene”.
diceva la supermodella con la pelle splendida.
Quanto è bello essere te stessa sulle spiagge dei Caraibi,
e tu piangi sui diamanti in bikini tra i coralli.
Da quella chaise longue di pelle bianca
la tua vita non ti stanca.
Ma se abbiamo sete, abbiamo fame o siamo soli
la colpa non è nostra, non sono i nostri errori, non è così…
(I love you baby)
Non posso arrendermi. (I love you baby)
Passo a prenderti.
Baby, facciamo insieme una rapina, baby,
per riprenderci tutta la nostra vita.
Che cosa credi?
Credo che la felicità
ce la prendiamo e basta.
Ce la prendiamo e basta.
È più facile se siamo insieme,
mi difendo molto meglio dalle ansie passeggere
e dai pensieri nella testa… “Fare meglio, più convinta!”
come diceva quella popstar sorridente in Valentino.
E a volte mi sento molto stanca,
e non riesco a tenere la testa alta.
Ma se abbiamo sete, abbiamo fame o siamo soli
la colpa non è nostra, non sono i nostri errori,
non è cosi…
(I love you baby) Passo a prenderti.
Rip.ritornello
Baby, dall’ansia di un’aspettativa,
baby scappiamo questo sabato mattina.
Che cosa credi?
Credo che la felicità
ce la prendiamo e basta.
Ma se abbiamo sete, abbiamo fame o siamo soli
la colpa non è nostra, non siamo dei coglioni.
Rip.ritornello
Baby, dalla tristezza che è infinita,
baby scappiamo questo sabato mattina.
Che cosa credi? Credo che la felicità,
ce la prendiamo e basta.
Baby,
siamo ancora in piedi.
Credo che la felicità,
ce la prendiamo e basta.
Ce la prendiamo e basta.