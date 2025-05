Era il 29 maggio del 1985, esattamente 40 anni fa, quando avvenne la strage dell’Heysel, l’allora stadio della città di Bruxelles in cui si consumò una delle più grandi tragedie del calcio.

Durante la finale della Coppa dei Campioni tra Juventus e Liverpool, il muretto della Tribuna 1 dello stadio crollò sotto il peso degli hooligan inglesi che cercavano di sfondare per “occupare” il settore Z dello stadio. Il crollo provocò 39 morti, di cui 32 italiani, e oltre 600 feriti.

Il fatto avvenne davanti agli spettatori, per la maggioranza juventini che, impauriti anche per il mancato intervento e l’assoluta impreparazione delle forze dell’ordine belghe alla situazione. furono costretti ad arretrare ammassandosi contro il muro opposto al settore della curva occupato dai sostenitori del Liverpool. Questa foto documenta la tragedia in modo crudo, mostrando i corpi dei tifosi a terra.