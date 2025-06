Arnaldo Pomodoro si è spento domenica 22 giugno, un giorno prima di compiere 99 anni. È stato uno dei più influenti scultori italiani contemporanei, celebre per le sue iconiche opere in bronzo e acciaio. Nato a Morciano di Romagna, si trasferì giovanissimo a Milano, dove iniziò la sua carriera artistica.

Era noto soprattutto per le sue sfere di bronzo che attraverso delle spaccature rivelavano complessi meccanismi interni. Oggi sono esposte nei luoghi pubblici di diverse città italiane e straniere, come il palazzo della Farnesina a Roma e i Musei Vaticani, o il Trinity College di Dublino. Sono in particolare le opere esposte nelle città ad aver reso famigliare lo stile di Pomodoro al grande pubblico, il genere di artista le cui opere sono note anche più dell’autore: è suo anche il Disco Grande attualmente in piazza Meda a Milano, o l’obelisco in ferro noto come “Lancia di Luce” a Terni, le colonne installate a Pavia e Spoleto.