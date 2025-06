Ha attraccato a Venezia il mega yacht Arience di proprietà del gestore di fondi e filantropo Bill Miller, uno degli invitati alle nozze di Jeff Besos. Arience ha un valore di 70 milioni di dollari ed è lungo 60 metri.

Quello di Miller non è l’unico yacht arrivato in queste ore nella città lagunare: c’è infatti anche Kismet del miliardario Shahid “Shad” Khan che è lungo più del doppio, ossia 122 metri. Khan è il proprietario del Fulham, squadra di calcio della Premier League inglese, e dei Jacksonsville Jaguars, squadra della Nfl. Kisnet al suo interno è dotato anche di una sala per la crioterapia.