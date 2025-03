Era il 27 marzo del 2020 quando Papa Francesco si trovò solo e sotto la pioggia in una piazza San Pietro vuota: sono trascorsi cinque anni da quella immagine poi passata alla storia. Dal Pontefice arrivò la benedizione “Urbi et Orbi”. La preghiera sul sagrato della Basilica avvenne in un silenzio assordante, lo stesso delle città di quei giorni.