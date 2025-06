Clark Olofsson, uno dei due carismatici criminali coinvolti nel rapimento che ha dato al mondo il termine “sindrome di Stoccolma”, è morto all’età di 78 anni. Olofsson raggiunse la notorietà mondiale nel 1973 in seguito a un rapimento e una rapina in banca nella capitale svedese. Durante il sequestro, durato sei giorni, gli ostaggi di Olofsson iniziarono a simpatizzare per lui e il suo complice, difendendo le loro azioni e diventando sempre più ostili nei confronti della polizia all’esterno. Il termine fu coniato all’indomani dell’assedio dal criminologo e psichiatra svedese Nils Bejerot per spiegare l’affetto apparentemente irrazionale che alcuni prigionieri provavano per i loro sequestratori. La teoria raggiunse un pubblico più ampio l’anno successivo, quando l’ereditiera californiana Patty Hearst fu rapita da militanti rivoluzionari unendosi poi a loro. Nel 2022 Netflix ha prodotto una serie drammatica a lui dedicata dal titolo “Clark”.