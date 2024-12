I mahout thailandesi e i loro elefanti vestiti da Babbo Natale portano regali agli studenti durante una celebrazione natalizia alla scuola Jirasartwitthaya nella città patrimonio mondiale di Ayutthaya, in Thailandia, il 24 dicembre 2024. L’evento annuale si svolge per celebrare la stagione festiva natalizia e per promuovere il turismo ad Ayutthaya.