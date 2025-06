Tensione altissima a Los Angeles, dove da domenica si stanno verificando violenti scontri tra manifestanti e forze dell’ordine. Durante le proteste contro i raid sull’immigrazione, attivisti hanno lanciato pietre e fuochi d’artificio contro i veicoli della polizia, costringendo gli agenti a mettersi al riparo. Le manifestazioni, scoppiate in risposta alle operazioni di controllo sull’immigrazione in corso da giorni nell’area, hanno spinto il presidente Donald Trump a inviare 2.000 soldati della Guardia Nazionale, nonostante lo Stato della California non avesse richiesto alcun supporto federale.