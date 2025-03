Un forte terremoto (di magnitudo 4.4) ha scosso nella notte i Campi Flegrei, causando danni significativi. A Pozzuoli i Vigili del Fuoco hanno tratto in salvo una persona rimasta intrappolata sotto il crollo di un solaio. Fortunatamente, non risultano altri feriti. A Bagnoli, alcuni residenti sono rimasti bloccati nelle loro abitazioni a causa del sisma e i pompieri sono intervenuti in via Carafa per liberarli. Numerose segnalazioni riguardano la caduta di calcinacci, che hanno danneggiato diverse auto in sosta.