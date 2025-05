Nel cielo sopra la Cappella Sistina, durante il Conclave per l’elezione del nuovo Papa, si è assistito a una scena tanto insolita quanto simbolica: un gabbiano in volo, con le ali spiegate e lo sguardo deciso, sembra voler scacciare un drone che sorvola il celebre comignolo da cui si attende la fumata. L’immagine cattura un momento sospeso tra tradizione e modernità, dove la natura si confronta con la tecnologia in un luogo carico di storia e spiritualità.