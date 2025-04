Il 2024 è stato l’anno più caldo mai registrato sia a livello globale che a livello europeo con le inondazioni più diffuse dell’ultimo decennio che hanno colpito circa 413mila persone in Europa, con almeno 335 vittime. Lo certifica l’ultimo rapporto 2024 sullo stato del clima in Europa, redatto dal Copernicus Climate Change Service e dall’Organizzazione meteorologica mondiale, secondo cui gli ultimi 10 anni sono stati i più caldi mai registrati e anche la temperatura media annua della superficie del mare sopra gli oceani non polari ha raggiunto un livello record.