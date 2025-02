Mercoledì, la Corea del Nord ha lanciato missili da crociera strategici nel mar Giallo, come parte di un’esercitazione per dimostrare le sue capacità di “contrattacco”. Kim Jong-un ha dichiarato che una forte capacità di attacco è la miglior deterrenza e difesa per il paese. I missili hanno volato per 130 minuti, coprendo 1.587 chilometri, colpendo con precisione i bersagli. Il test, descritto come un avvertimento, ha mostrato la prontezza della Corea del Nord per operazioni nucleari. L’esercito sudcoreano ha monitorato il lancio, mentre analisti suggeriscono che il test anticipi provocazioni future, in vista di manovre congiunte tra Seul e Washington.