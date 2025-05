Un uomo si ferma davanti al memoriale dedicato a George Floyd che si trova nel luogo in cui venne ucciso da Derek Chauvin, un agente di Polizia, a Minneapolis nello Stato americano del Minnesota. La tragedia è avvenuta esattamente cinque anni fa, il 25 maggio 202o.

Il video di Chauvin che si inginocchiava sul collo di Floyd per oltre nove minuti scatenò proteste in tutti gli Stati Uniti per tutta l’estate. L’ex poliziotto è stato arrestato e sta scontando una pena di 22 anni di reclusione.