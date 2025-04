In occasione del 52esimo anniversario è stato inaugurato un murale dedicato ai fratelli Mattei morti nel quartiere romano di Primavalle a causa del rogo che venne appiccato al loro appartamento. I due fratelli erano i figli di Mario Mattei, il segretario locale del Movimento Sociale Italiano. A provocare l’incendio furono dei militanti aderenti al movimento della sinistra extraparlamentare Potere Operaio.

Presente anche il presidente del Senato Ignazio La Russa all’inaugurazione del murale che si trova nei pressi dell’appartamento che venne bruciato nel 1973. Queste le sue parole: “Io ho conosciuto il papà, ho conosciuto la mamma: in quei giorni c’ero e so come l’abbiamo vissuta. Questo murale in qualche modo è la testimonianza che non solo noi adesso, ma tutti possono avere questa memoria. Ed è molto importante, non per noi, per tutti. Per la pacificazione, per un sentimento che deve accomunare non solo nei loro confronti ma nei confronti di tutti i ragazzi e qualunque idea avessero o coltivassero che hanno dato coscientemente o, come loro, incolpevolmente e incoscientemente la vita”.