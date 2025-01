La prima foto di Cecilia Sala, la reporter detenuta per venti giorni a Teheran. Pantaloni e maglietta scura sotto una giacca e zaino in spalla, Cecilia Sala è scesa da sola dall’aereo che l’ha riportata in Italia. Oltre alla premier Giorgia Meloni e al ministro Antonio Tajani, ad accoglierla a Ciampino c’erano i genitori e il compagno Daniele Raineri con cui, come si vede nella foto, la Sala si è lasciata andare ad un lungo abbraccio.