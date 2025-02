La rivista Time ha svelato la copertina di febbraio, raffigurante Elon Musk seduto alla Resolute Desk nello Studio Ovale, simbolo della crescente influenza del miliardario nell’amministrazione Trump. L’immagine anticipa l’articolo “Dentro la guerra di Elon Musk a Washington”, che descrive i suoi sforzi per attuare riforme radicali nelle prime settimane del mandato. Musk, nominato capo del Dipartimento per l’efficienza governativa (Doge), è stato criticato per i tagli alla spesa federale e l’attacco all’USAID, definita piena di “marxisti di sinistra radicale”. Sostenitore e donatore di Trump, Musk ha promesso di supportare il suo programma.