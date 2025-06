Nelle proteste in corso a Los Angeles contro le vere e proprie deportazioni messe in atto dall’agenzia federale statunitense per il controllo delle frontiere che ha portato all’arresto di decine di presunti immigrati irregolari, sono comparse molte bandiere del Messico.

Si tratta della classica bandiera verde, bianca e rossa con al centro lo stemma nazionale messicano, un’aquila che stringe nei propri artigli un serpente a sonagli. Per il New York Times questi drappi sono diventi una sorta di simbolo.