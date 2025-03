Oggi 24 marzo ricorre l’81esimo anniversario dell’eccidio delle Fosse Ardeatine. La commemorazione ricorda la strage di civili e militari commessa dalle truppe di occupazione naziste a Roma il 24 marzo del 1944. Quel giorno vennero trucidati 335 civili e militari italiani come rappresaglia per un attentato partigiano compiuto il 23 marzo in via Rasella e in cui erano rimasti uccisi 33 soldati del reggimento della polizia tedesca. Come ogni anno, alla cerimonia che si tiene nel sacrario situato nei pressi della via Ardeatina partecipano le più alte cariche dello Stato: dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella al presidente della Camera Lorenzo Fontana fino al ministero della Difesa Guido Crosetto.