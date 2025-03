All’arrivo di Donald Trump nell’aula del Congresso prima del discorso, la deputata democratica Melanie Stansbury si è avvicinata al presidente mostrando un foglio con la scritta “This is not normal” (“Questo non è normale”, ndr). Mentre il presidente degli Stati Uniti salutava i delegati, il repubblicano Lance Gooden ha strappato il cartello dalle mani della donna, facendolo volare in aria.