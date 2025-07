Nella notte tra il 30 giugno e il 1 luglio, una nuova frana ha colpito San Vito di Cadore, in località Dogana Vecchia, provocando la temporanea chiusura della statale 51 di Alemagna. Il distacco di materiale ha ostruito completamente la carreggiata, impedendo l’accesso a Cortina d’Ampezzo dalla pianura veneta. Fortunatamente, al momento del crollo non transitavano veicoli e non si segnalano feriti. Il fronte della frana misura circa 100 metri di lunghezza e ha un’altezza di 4 metri.