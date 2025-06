La tensione fra il governo federale e Los Angeles si è drammaticamente inasprita nel fine settimana dopo che i residenti sono scesi in strada per manifestare contro una serie di brutali repressioni nelle comunità di immigrati. E mentre a contestare i metodi adottati da Trump, che annuncia l’arrivo in città di 700 marines, è anche il governatore della California e il sindaco di Los Angeles, in città si è svolta una grande manifestazione pro migranti davanti all’edificio federale di Down Town, quello che rilascia la green card che permette di vivere e lavorare negli Stati Uniti.

A proteggere l’edificio, due corpi federali: la polizia di frontiera e la Guardia Nazionale inviata da Trump. La protesta intanto dilaga: centinaia di manifestanti sono scesi in piazza anche ad Atlanta, Seattle, Dallas, Louisville e New York dove ci sono stati anche alcuni arresti.