Anche quest’anno, come da tradizione, la città di Muggia, in provincia di Trieste, ha celebrato il Carnevale con un evento gastronomico molto atteso: la preparazione della maxifrittata. Il 3 marzo 2025, sono stati utilizzati oltre 30 chili di salsiccia e più di 2.000 uova per realizzare il piatto simbolo della festa. La frittata è stata cucinata in una gigantesca padella, situata nella piazza principale della città, e ha attirato centinaia di persone che hanno assistito alla preparazione. Al termine della cottura, la frittata è stata suddivisa in porzioni e distribuita al pubblico. La realizzazione dell’evento è stata curata dalle compagnie del Carnevale di Muggia, che sono anche le protagoniste della sfilata di maschere e carri allegorici, che ha avuto luogo il giorno precedente, attirando numerosi visitatori.