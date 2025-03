A Firenze, il fiume Arno è in piena e in città è scattata l’allerta rossa. Nella foto si vede il mitico Ponte Vecchio che rischia di essere in parte sommerso dall’acqua.

Il maltempo, in queste ore ha colpito la Toscana e l’Emilia-Romagna dove è stata diramata un’allerta maltempo arancione con diversi fiumi che stanno sopra il livello di allerta.