La bara con dentro la salma di Papa Francesco nella mattinata di oggi è stata portata dalla Cappella alla Basilica Papale di San Pietro, secondo quanto previsto nell’Ordo Exsequiarum Romani Pontificis. A partire dalle 11.00 decine di fedeli si sono messi in fila per rendere omaggio al Papa defunto. L’accesso è unico per tutti dalla Porta santa e la fila si sta snodando lungo la navata centrale. Il tempo di un rapido saluto al pontefice e viene indicata l’uscita.