Una voragine improvvisa, aperta nella notte sotto una pioggia incessante, ha inghiottito un’auto in corsa a Valdagno, nel Vicentino. A bordo c’erano Leone Nardon e suo figlio Francesco. Stavano cercando di raggiungere le squadre di soccorso per dare una mano, ma il destino li ha portati dentro il letto in piena del torrente Agno. L’auto è stata trascinata via dalla corrente. I Vigili del fuoco hanno cercato per ore, fino a ritrovare il corpo di Leone nel bacino di laminazione di Trissino, a dodici chilometri di distanza. Due ore dopo, è stato recuperato anche quello di Francesco.