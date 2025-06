A 86 anni, Amelia Casti ha deciso di realizzare un sogno rimasto sospeso da una vita: ottenere la licenza media. Dopo aver frequentato con impegno il Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti (Cpia 1 Karalis) a San Sperate, in Sardegna, ora affronta con emozione e orgoglio l’esame finale. Alunna modello, si è distinta per costanza, curiosità e spirito di inclusione. Appassionata del teorema di Pitagora, ha partecipato a tutte le attività scolastiche, comprese le gite, e ha creato forti legami con i compagni di classe, molti dei quali migranti ospitati in strutture d’accoglienza.

Durante le festività natalizie, li ha accolti nella sua casa cucinando per loro specialità sarde come l’agnello, e in cambio ha ricevuto un cesto di frutta dai suoi amici, lavoratori nei mercati rionali. Nata alla vigilia della Seconda guerra mondiale, Amelia aveva dovuto abbandonare presto gli studi per lavorare e aiutare la famiglia. Dopo anni da domestica a Roma, anche al servizio di un cardinale, ha viaggiato per il mondo e vissuto esperienze uniche, in particolare in Messico. Tornata a San Sperate, si è dedicata al volontariato con il Centro Italiano Femminile e la Caritas, senza mai perdere l’amore per la cultura.