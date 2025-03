L’Ucraina prova a reagire all’avanzata delle truppe russe lanciando diversi droni. In tutto sono stati 337 quelli intercettati e abbattuti dall’esercito russo in diverse regioni del Paese, tra cui 91 tra Mosca e i suoi dintorni. Gli ultimi lanci di droni da parte dell’Ucraina hanno ucciso 2 persone ferendone altre 3. Nella foto scattata oggi in un parcheggio a Vidnoye vicino a Mosca si vede il vetro di un’auto distrutto a causa dell’esplosione di un drone.