Grandinata record in Salento. Per liberare le strade dal ghiaccio sono dovute intervenire le ruspe. A fornire l’immagine di una strada appena liberata dall’enorme quantità di ghiaccio è il sindaco di Martano, Fabio Tarantino. Il suo comune è stato tra i più colpiti in tutta la provincia di Lecce, con strade che sembrano ricoperte di neve e diversi automobilisti rimasti bloccati.