In val Venosta in Alto Adige bruciano da un paio di giorni cento ettari di bosco. Circa 400 Vigili del fuoco stanno lottando contro le fiamme in una zona impervia e di difficile accesso utilizzando cinque elicotteri.

Tra loro c’è il fotografo-pompiere David Ceska che ha immortalato e postato su Facebook alcune scene drammatiche che mostrano gli attimi dello spegnimento, la natura danneggiata e gli animali spaventati. Tra queste ce n’è una che mostra un elicottero che sorvolano a bassa quota gli alberi in fiamme tra fumo e fiamme. Dietro al mezzo si vede il sole che volge al tramonto.