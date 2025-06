Al Country Golf Course di Kananaskis, in Canada, si è tenuta la tradizionale foto di gruppo del G7 prima della cena conclusiva, considerata uno dei momenti più significativi del vertice. Tra i presenti anche il presidente statunitense Donald Trump, apparso serio e distaccato, posizionato tra il premier canadese Mark Carney e quello britannico Keir Starmer. Trump ha ringraziato per l’ospitalità e dichiarato di avere “buoni rapporti con tutti”. Poco dopo la cena, il suo ritorno anticipato alla Casa Bianca per seguire l’evoluzione della crisi tra Israele e Iran. Per l’occasione, ha cambiato cravatta – da rossa a blu.

Giorgia Meloni era posizionata accanto al presidente francese Emmanuel Macron e al premier giapponese Shigeru Ishiba. Sullo sfondo, lo spettacolo delle Montagne Rocciose canadesi illuminate dagli ultimi raggi di sole, in netto contrasto con i volti tesi e lo scenario geopolitico complesso.