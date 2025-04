La fotografa palestinese Samar Abu Elouf e il direttore esecutivo della World Press Photo Foundation, Joumana El Zein Khoury, posano davanti alla fotografia vincitrice del World Press Photo of the Year, durante la proclamazione dei vincitori del World Press Photo 2025 presso la Nieuwe Kerk di Amsterdam. Come foto dell’anno è stato scelto uno scatto di Samar Abu Elouf, realizzato per il New York Times, che racconta la tragedia dei bambini della Striscia di Gaza. Lo scatto mostra ​Mahmoud Ajjour, 9 anni, amputato di entrabe le braccia durante un attacco israeliano a Gaza nel marzo 2024. Mahmoud ha poi trovato rifugio e assistenza medica a Doha, in Qatar.