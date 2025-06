Un drammatico incidente aereo ha posto fine ai sogni di una famiglia indiana in partenza per una nuova vita a Londra. Il dottor Pratik Joshi e la moglie Komi Vyas, entrambi stimati medici, avevano deciso di trasferirsi nel Regno Unito con i loro tre figli: i gemelli Nakul e Pradyut, di cinque anni, e la piccola Miraya, di otto. Prima del decollo dall’aeroporto di Ahmedabad, avevano scattato un selfie per condividere quel momento speciale con i parenti. Poco dopo, l’aereo dell’Air India su cui viaggiavano è precipitato in una zona residenziale, causando la morte di quasi tutti i passeggeri.