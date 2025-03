Questa mattina, 8 marzo, a Londra, un uomo è stato visto arrampicarsi sulla torre dell’orologio del Big Ben, l’Elizabeth Tower del Palazzo di Westminster. La polizia è stata immediatamente allertata e si è recata sul posto. L’uomo, a piedi nudi e con una bandiera palestinese, si è posizionato su una sporgenza a diversi metri di altezza. I vigili del fuoco sono intervenuti con una piattaforma aerea per raggiungere l’uomo.

L’azione dell’uomo è avvenuta mentre il gruppo Palestine Action rivendicava un’altra protesta, con la scritta “Gaza non è in vendita” sul campo da golf di Donald Trump in Scozia, suggerendo un collegamento tra i due eventi. La polizia sta indagando per chiarire le motivazioni dell’uomo e per riportarlo a terra in sicurezza.