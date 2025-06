SolarStratos è un prototipo di aereo ad energia solare realizzato in Svizzera. Il velivolo, nei giorni scorsi è stato pilotato da Raphael Domjan, colui che ha completato il primo giro del mondo a energia solare tra il settembre 2010 e il maggio 2012 a bordo del catamarano MS PlanetSolar.

SolarStratos è alle prese con le prove di volo che stanno avvenendo all’aeroporto di Payerne in Svizzera. Progettato per volare nella stratosfera, verrà utilizzato questa estate per un tentativo di record mondiale: volerà a 10mila metri sopra le Alpi svizzere.