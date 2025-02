Gene Hackman è stato trovato morto insieme alla moglie Betsy Arakawa nella loro casa di Santa Fe. L’attore aveva 95 anni. È stato una delle star statunitensi più attive dalla metà degli anni Sessanta. Nella sua carriera ha vinto due Oscar: nel 1972 come migliore attore per “Il braccio violento della legge” di William Friedkin e nel 1993 come miglior attore non protagonista per “Gli spietati” di Clint Eastwood. Ha vinto l’Orso d’argento a Berlino nel 1989 come miglior attore per “Mississippi burning – Le radici dell’odio” diretto da Alan Parker, oltre a quattro Golden Globe (di cui uno alla carriera) e due Bafta.