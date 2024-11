La foto del giorno scelta per voi da Blitz Quotidiano mostra il ministro degli Esteri Antonio Tajani che inaugura una panchina rossa a Fiuggi contro i femminicidi, durante il G7 dei ministri degli Esteri in corso in Ciociaria, ad Anagni e Fiuggi.

La panchina è stata inaugurata in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne.