La foto del giorno, una famiglia in auto tra le macerie di Beirut

A Beirut, in Libano, si osservano scene di evacuazione dai palazzi ridotti in macerie mentre gli sfollati si preparano a tornare nelle proprie abitazioni, danneggiate durante il conflitto. Alcuni caricano effetti personali in auto, pronti a lasciare edifici pericolanti. Il tutto dopo l’entrata in vigore di un cessate il fuoco tra Israele e il gruppo libanese Hezbollah.

La tregua, mediata dagli Stati Uniti e dalla Francia, è stata annunciata la sera del 26 novembre dal presidente americano Biden. L’accordo, approvato dal governo israeliano, è entrato ufficialmente in vigore da questa mattina. Questa tregua nei combattimenti offre una speranza per la popolazione colpita, desiderosa di tornare alla normalità dopo settimane di tensione e violenze.