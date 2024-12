Esattamente venti anni fa, Indonesia, Sri Lanka, India, Maldive e Tailandia subirono enormi danni provocati da un catastrofico tsunami che avvenne nell’Oceano Indiano e che venne ribattezzato lo tsunami di Santo Stefano.

Il disastro avvenne infatti il 26 dicembre 2004 e fu innescato da un terremoto di magnitudo 9,2 al largo della costa occidentale del nord di Sumatra, in Indonesia. Nella gallery presente in questo articolo alcuni luoghi della tragedia in un foto-confronto distante 20 anni.