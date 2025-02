Decennio dopo decennio, nel campo della moda è stato dedicato sempre più spazio all’abbigliamento dei più piccoli. Anche la moda bimbi rappresenta un riflesso delle mutazioni nelle norme sociali e nelle tendenze culturali. Ad ogni epoca, infatti, corrispondono proposte con specifiche caratteristiche e con il passare degli anni si è assistito ad un’evidente differenziazione di genere.

Se da un lato l’abbigliamento dei maschietti è sempre rimasto ancorato a principi di praticità e comfort, quello destinato alle bambine è un riflesso dei canoni estetici e dei ruoli stereotipati, storicamente associato all’universo femminile. La tendenza è che nell’abbigliamento delle bambine già emergano le aspettative sociali legate al genere.

In questo contesto è comunque necessario sottolineare come i genitori, al momento di scegliere capi e accessori per i propri bambini, dovrebbero puntare su opzioni al tempo stesso confortevoli, sostenibili e in grado di rispettare le esigenze di libertà dei più piccoli.

Le tendenze moda di questo inverno: occhi puntati su stile e sostenibilità

Per avere un quadro delle possibili tendenze della moda bambino dei prossimi mesi è sufficiente ricordare le novità presentate nelle ultime passerelle e nel corso della fiera Pitti Bimbo.

Il segno è quello della continuità nell’ambito della sostenibilità delle produzioni: un numero crescente di aziende sta investendo in materiali innovativi, adottando soluzioni ecologiche e ipoallergeniche. Questo trend, già in atto da alcuni anni, si affianca ad un’altra tendenza da non sottovalutare ovvero quella di continuare a puntare sulla durevolezza.

Concentrando l’attenzione sulla tipologia di capi, l’offerta è decisamente differenziata, spaziando da

opzioni comode per i momenti di gioco ad abiti da cerimonia. Oltre ai materiali green, e all’mpiego di materiali naturali o da riciclo, le scelte dei marchi privilegiano i capi sartoriali e il desiderio di regalare atmosfere “cocoon”.

Uno sguardo alle passerelle più recenti pone in evidenza la decisione di puntare su capi evergreen e opzioni senza tempo. Nel caso dei bambini, i brand sembrano premiare i colori neutri, dal bianco al grigio, passando per il beige. Da sottolineare sono anche l’influenza esercitata dallo streetwear e gli outfit ispirati agli adulti.

Come accennato precedentemente, la differenza più marcata tra il kidwear maschile e femminile è una maggiore attenzione, nel secondo caso, all’estetica; nei bambini è la ricerca del massimo comfort a indirizzare le scelte. Con ogni probabilità è però giunto il momento di cambiare la visione della moda per i più piccoli, cercando di promuovere proposte meno convenzionali.

L’obiettivo dovrebbe essere quello di continuare a puntare sul comfort e investire maggiormente nel concetto di libertà così da rendere più semplice l’eliminazione delle barriere di genere: i capi unisex dovrebbero ritagliarsi un ruolo da protagonista.

Perché questa visione possa effettivamente concretizzarsi è fondamentale che nei

guardaroba compaiano abiti pratici. Implementare l’uso di materiali sostenibili e ridurre progressivamente gli elementi decorativi, spesso inutili orpelli nell’abbigliamento per bambini, sono altre indicazioni di cui tenere conto.

Acquistare consapevolmente senza rinunciare al risparmio

I più piccoli crescono veloci e i cambiamenti nel fisico costringono inevitabilmente le famiglie a sostituire con frequenza i capi d’abbigliamento e le calzature. Poter acquistare quanto necessario a prezzi accessibili è essenziale, soprattutto per chi dispone di un budget limitato.

Una visione condivisa da tante realtà: possono essere citati, tra gli e-shop in grado di distinguersi per i prezzi competitivi, nomi come Jacadi, Prenatal, Primigi o SHEIN.

L’ultimo, nello specifico, è specializzato in abbigliamento femminile e in capi per adolescenti, e dispone di un catalogo ricco di capi alla moda. Chi si collega al sito ufficiale di SHEIN ha modo di risparmiare non solo attraverso i prezzi già competitivi dei capi, ma anche approfittando dei coupon disponibili, come può essere il coupon SHEIN fino al 20% che si riceve dopo aver effettuato l’iscrizione alla newsletter.

Attivando tali codici promozionali sarà quindi semplice accedere a capi di qualità senza compromettere il portafoglio. Dedicando il giusto tempo alla scelta degli articoli in catalogo, l’armadio dei bambini potrà arricchirsi di capi che abbinano qualità e durevolezza.

Comfort essenziale per il benessere dei bambini

Indossare capi confortevoli significa, per i bambini, avere piena libertà di movimento, divertendosi a giocare con gli amici e trascorrendo le ore a scuola sentendosi perfettamente a proprio agio. E questo può alle volte tradursi anche in un aumento dell’autostima.

Seguire le ultime tendenze della moda non è necessario; molto più utile, per i piccoli, è vestire comodo. Ovviamente, sono i genitori a farsi da promotori, aiutando i propri figli a scegliere e indirizzandoli, senza forzarli, ad una moda più consapevole e sostenibile.

La priorità, quando si parla di abbigliamento per bambini, è assicurare loro benessere e libertà d’espressione. Tanto di guadagnato se ciò avviene acquistando da e-shop noti per l’ottimo rapporto qualità/prezzo come SHEIN.