La ricetta per fare lo yogurt in casa: i passaggi semplicissimi

Molto facile da preparare e ideale per uno spuntino sano, ecco la ricetta per fare lo yogurt in casa partendo da due ingredienti.

Dopo aver appreso come si fa lo yogurt in casa non comprerete più quello industriale e vi potrete sbizzarrire a crearlo in tutti i gusti che vi piacciono di più. Se è vero che usando la yogurtiera il procedimento è semplicissimo va detto che anche senza l’elettrodomestico è possibile confezionare un ottimo yogurt vellutato e goloso, con o senza pezzetti di frutta o altri ingredienti per aromatizzarlo.

Economico e di facile esecuzione, lo yogurt fatto in casa è un alimento che potrete gustare a merenda o a colazione, ma si può facilmente trasformare in un ingrediente adatto ad altre preparazioni, come ad esempio le salse per accompagnare secondi piatti di carne, pesce e verdure o contorni come patate fritte e ortaggi grigliati.

Come si prepara lo yogurt fatto in casa con la ricetta spiegata passo dopo passo

Lo yogurt è un alimento fermentato che troviamo nella lista dei cibi adatti per la dieta contro la stitichezza perché nutre la flora batterica e regolarizza la funzionalità intestinale ma ha anche tante altre proprietà da non sottovalutare.

Infatti si tratta di un cibo probiotico con poche calorie, solo 69, che si possono abbassare ancora di più usando del latte scremato al posto di quello intero. Inoltre è ottimo per aumentare le difese immunitarie e prevenire l’osteoporosi dato che aiuta nell’assorbimento del calcio e del fosforo.

Potete realizzare lo yogurt partendo dunque dal latte e da un vasetto di yogurt greco, quest’ultimo può essere sostituito da fermenti lattici come Lactobacillus bulgaricus e Streptococcus thermophilus.

Ingredienti

1 litro di latte intero fresco di alta qualità pastorizzato

di alta qualità pastorizzato 1 vasetto da 125 gr di yogurt greco

Preparazione

Prendete una pentola, versateci dentro il latte e ponetelo sul fuoco fino a portarlo alla temperatura di 45 gradi, dovete usare un termometro per alimenti per controllare il calore. Aggiungete lo yogurt greco gradualmente in modo che la temperatura non scenda mai sotto i 42 gradi. Mescolate, dopodiché versate lo yogurt in barattoli che andrete a mantenere al caldo ad una temperatura di circa 35 gradi. Dopo 12 ore potete mettere lo yogurt in frigo per almeno 5 ore prima di consumarlo entro una settimana.

Con lo yogurt ottenuto potete ripetere il procedimento per creare altro yogurt usandone 125 gr e aggiungendolo al latte. Per aromatizzarlo potete usare pezzetti di frutta fresca o secca, marmellata, caffè, creme spalmabili e gocce di cioccolata o cereali in fiocchi o soffiati.