Ci sono mattine di marzo in cui la sveglia suona, hai dormito le tue otto ore, non hai motivi particolari per sentirti a pezzi e eppure ti alzi con una stanchezza addosso che non riesci a spiegarti. Le gambe pesanti, la testa annebbiata, una voglia di caffè che non passa nemmeno dopo il secondo. E durante il giorno la concentrazione latita, l’umore è instabile, e quella sensazione di non avere energie non accenna ad andarsene.

Se ti riconosci in questa descrizione, sappi che non stai esagerando e non stai inventando niente. La stanchezza primaverile, chiamata in tedesco Frühjahrsmüdigkeit, un termine che esiste proprio perché il fenomeno è studiato e documentato da decenni, è una condizione reale con cause biologiche precise e spiegazioni scientifiche che hanno poco a che fare con la pigrizia o con lo stress.

Perché il corpo fa fatica proprio quando la natura si risveglia

L’apparente paradosso della stanchezza primaverile, ovvero sentirsi esauriti proprio quando le giornate si allungano, il sole torna e tutto sembra rinascere, si spiega con una serie di adattamenti fisiologici che il corpo deve compiere in tempi relativamente brevi e che costano energia.

Il meccanismo principale riguarda la melatonina, l’ormone del sonno prodotto dalla ghiandola pineale in risposta all’oscurità. Durante i mesi invernali, con le giornate corte e la luce scarsa, il corpo produce melatonina in quantità maggiori e per periodi più lunghi. È una risposta evolutiva che nei mammiferi favorisce il rallentamento metabolico e il risparmio energetico. Quando le giornate si allungano e la luce aumenta, la produzione di melatonina si riduce bruscamente, ma questo adattamento non avviene da un giorno all’altro. Il corpo impiega settimane per ricalibrarsi, e nel frattempo si trova in una zona di transizione in cui i ritmi circadiani sono temporaneamente destabilizzati, con conseguente sensazione di stanchezza, difficoltà ad addormentarsi alla solita ora e sonno meno profondo e ristoratore.

A questo si aggiunge il ruolo della serotonina, il neurotrasmettitore che regola umore, energia e benessere. La serotonina viene prodotta in maggiori quantità con l’esposizione alla luce solare, e il suo aumento primaverile, per quanto positivo nel lungo periodo, richiede un adattamento del sistema nervoso che nelle prime settimane si può manifestare paradossalmente con irritabilità, sbalzi d’umore e sensazione di affaticamento.

Il cambio dell’ora aggrava tutto

La stanchezza primaverile di quest’anno arriva in un momento particolarmente critico, perché si sovrappone al cambio dell’ora. Nella notte tra sabato 28 e domenica 29 marzo le lancette vanno avanti di un’ora, riducendo il sonno notturno di sessanta minuti. Può sembrare poco, ma la ricerca sul sonno è inequivocabile: perdere anche solo un’ora di sonno in una notte singola ha effetti misurabili su attenzione, reattività, umore e metabolismo nelle 24 e 48 ore successive.

In condizioni normali il corpo si adatta al cambio dell’ora in circa una settimana. Ma quando questa perdita si verifica già su un organismo che sta gestendo la transizione stagionale e la ricalibrazione dei propri ritmi circadiani, l’effetto cumulativo può essere significativo e spiegare perché nelle prime settimane di primavera molte persone si sentono costantemente sotto tono anche quando sulla carta dormono abbastanza.

La pressione arteriosa e la circolazione: un altro pezzo del puzzle

C’è un altro meccanismo fisico che contribuisce alla stanchezza primaverile e che viene spesso trascurato: la variazione della pressione arteriosa legata al cambio di temperatura. Durante l’inverno il freddo causa una leggera vasocostrizione, ovvero i vasi sanguigni si restringono per conservare il calore corporeo, e la pressione arteriosa tende ad essere leggermente più alta. Con l’arrivo delle temperature primaverili i vasi si dilatano, la pressione scende, e il flusso sanguigno verso il cervello può ridursi temporaneamente.

Questo spiega quella sensazione di testa vuota, di lieve capogiro alzandosi troppo velocemente, e di affaticamento che colpisce soprattutto chi ha una pressione arteriosa nella norma bassa o tendenzialmente ipotesa. Non è una condizione patologica ma è una risposta fisiologica al cambiamento ambientale che può essere fastidiosa nelle settimane di transizione.

Le carenze vitaminiche di fine inverno, il debito accumulato

Marzo è anche il mese in cui si fa più evidente il debito nutrizionale accumulato durante i mesi invernali. Dopo mesi di minore esposizione solare, i livelli di vitamina D sono tipicamente ai minimi stagionali. La vitamina D non è solo importante per le ossa, ma svolge un ruolo documentato nella regolazione dell’energia, del sistema immunitario e dell’umore. Una carenza anche lieve di vitamina D si manifesta spesso con stanchezza persistente, difficoltà di concentrazione e sensazione generale di spossatezza che non risponde al riposo.

A questo si aggiunge spesso una riduzione dei livelli di ferro, magnesio e vitamine del gruppo B, micronutrienti che vengono consumati in quantità maggiori durante i mesi di stress invernale e che non sempre vengono reintegrati adeguatamente con l’alimentazione. La stanchezza primaverile, in molti casi, è anche la manifestazione di un corpo che ha tirato avanti con riserve ridotte per mesi e che alla prima occasione, ovvero il cambio di stagione, manifesta il conto in sospeso.

Il sistema immunitario che si riorganizza

Un quarto meccanismo, meno conosciuto ma ugualmente reale, riguarda il sistema immunitario. Durante la primavera aumenta nell’aria la concentrazione di pollini e allergeni, e anche chi non soffre di allergie conclamate può avere una risposta immunitaria di basso grado che consuma energia senza dare sintomi evidenti come starnuti o prurito. Questa attivazione silenziosa del sistema immunitario può tradursi in una sensazione di affaticamento generale che è difficile da collegare a una causa precisa, proprio perché non è accompagnata da sintomi classici.

Chi invece ha allergie stagionali conclamate conosce bene questa dimensione: la risposta allergica ai pollini non causa solo sintomi nasali e oculari, ma attiva una risposta infiammatoria sistemica che costa energia e può causare una stanchezza intensa e difficile da gestire proprio nelle settimane di maggiore esposizione.

Come uscirne: i rimedi pratici che funzionano davvero

La buona notizia è che la stanchezza primaverile è transitoria e nella maggior parte dei casi si risolve spontaneamente nel giro di due o quattro settimane, man mano che il corpo completa la sua ricalibrazione stagionale. Esistono però alcune strategie concrete che possono accelerare questo adattamento e rendere le settimane di transizione più gestibili.

L’esposizione alla luce naturale nelle prime ore del mattino è probabilmente il rimedio più efficace e più sottovalutato. Uscire fuori, anche solo per una passeggiata di venti minuti nelle ore mattutine, manda al cervello il segnale più potente per accelerare la riduzione della melatonina e stabilizzare i ritmi circadiani. Non serve il sole pieno: anche una giornata nuvolosa offre una quantità di lux sufficiente a influenzare positivamente l’orologio biologico interno.

L’attività fisica moderata, come una camminata a passo sostenuto, una sessione di yoga o una corsa leggera, stimola la produzione di serotonina e dopamina, migliora la circolazione e aiuta il corpo ad adattarsi più rapidamente al cambio di stagione. Il punto critico è la parola “moderata”: un esercizio troppo intenso nelle settimane di stanchezza primaverile può peggiorare la situazione invece di migliorarla, perché aggiunge un ulteriore carico a un organismo già impegnato in una transizione metabolica.

Sul fronte alimentare, aumentare il consumo di alimenti ricchi di vitamina C come agrumi, kiwi, peperoni e fragole di stagione, e di magnesio come frutta secca, legumi, cioccolato fondente e verdure a foglia verde, aiuta a sostenere il sistema nervoso e a recuperare le riserve esaurite dall’inverno. Ridurre i carboidrati raffinati e gli zuccheri semplici, che causano picchi e crolli glicemici che amplificano la sensazione di stanchezza, è altrettanto utile.

Il sonno va protetto con cura particolare in queste settimane: mantenere orari regolari di addormentamento e risveglio, anche nel weekend e anche dopo il cambio dell’ora, aiuta il corpo a stabilizzare i ritmi circadiani più rapidamente. Evitare schermi luminosi nell’ora prima di dormire, tenere la camera fresca e buia, e non compensare la stanchezza diurna con sonnellini lunghi nel pomeriggio sono accorgimenti che fanno una differenza reale sulla qualità del sonno notturno.