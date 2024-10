La truffa telefonica con il prefisso francese +33: come funziona e come difendersi

Negli ultimi giorni si è registrato un aumento di segnalazioni relative a una nuova minaccia telefonica, denominata “la truffa con prefisso +33”. Questo codice telefonico corrisponde alla Francia, da cui sembrerebbe partire la chiamata. La truffa si presenta sotto forma di una voce registrata che invita il destinatario a ricontattare lo stesso numero via WhatsApp, offrendo opportunità apparentemente troppo vantaggiose per essere reali, come investimenti sicuri, offerte di lavoro ben remunerate o persino richieste di attenzioni amorose, nel caso delle cosiddette “romance scam”.

Come funziona la truffa con prefisso +33

Il meccanismo della truffa è semplice, ma efficace: tramite una chiamata che sembra provenire dalla Francia, una voce automatica suggerisce di contattare il numero via WhatsApp. Le promesse spaziano da guadagni facili a lavori ben pagati, fino a tentativi di manipolazione emotiva come nel caso delle truffe romantiche. Una volta stabilito il contatto su WhatsApp, i truffatori cercano di ottenere dati sensibili o denaro dal malcapitato.

Come difendersi

Per evitare di cadere in queste trappole, è fondamentale adottare alcuni comportamenti di difesa:

Non rispondere a numeri sospetti: se ricevi una chiamata con prefisso internazionale e non ti aspetti contatti dall’estero, è meglio interrompere immediatamente la chiamata.

Non inviare informazioni su WhatsApp: evita di fornire dati personali o finanziari tramite chat o altre piattaforme di messaggistica, specialmente se non sei sicuro dell’identità del mittente.

Blocca e segnala il numero: dopo aver ricevuto una chiamata sospetta, blocca il numero sul tuo telefono e segnalalo alle autorità competenti, come la Polizia Postale.

Verifica l’affidabilità: se il messaggio promette offerte troppo belle per essere vere, probabilmente non lo sono. Fai sempre ricerche approfondite prima di prendere decisioni.

Precedenti di truffe telefoniche con prefissi esteri

Non è la prima volta che i truffatori utilizzano prefissi internazionali per perpetrare inganni. In passato, sono stati segnalati tentativi di truffa simili con i prefissi +351 (Portogallo) e +31 (Paesi Bassi), spesso veicolati anche tramite SMS. Questi schemi mirano a ingannare le persone inducendole a rispondere o a condividere informazioni personali.

Le truffe telefoniche sono in costante evoluzione, ma con la giusta consapevolezza è possibile difendersi. Restare vigili e informarsi sulle tecniche di frode più comuni è il primo passo per proteggere i propri dati e il proprio denaro. Consulta la nostra guida completa su come riconoscere e difendersi dalle truffe telefoniche e online per evitare brutte sorprese.