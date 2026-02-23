Labirinto, il testo della canzone di Luchè a Sanremo 2026
Labirinto, il testo della canzone di Luchè al Festival di Sanremo 2026.
Io non so come ci si lega
Ma so bene quanto vale un contratto
Nulla è per sempre
Nel rimorso l’odio annega
Potevamo rimanere in contatto
E invece niente
Siamo polvere sui mobili
Dentro una casa vuota
L’orgoglio è un brutto vizio
Ed io il bambino che ci gioca
Mai stato troppo in alto
Mai caduto nella droga
La notte è nero asfalto
Aspetto l’alba che mi trova
Un po’ di luce
Adesso che non riesco più ad immaginarti
E non ho voce
Nemmeno per gridare che lo so che parti
Solo per stare lontano
Via da me
Stai meglio lontano
Via da me
Non abbiamo più scuse
Quanto ci vuole per dimenticarsi
E quello che so di te
È che sei bella come una bugia
Detta per non piangere
Non piangere
Non dormirò più tra le braccia tue
In questo labirinto siamo in due
E quello che so di te
Nasconde un po’ di me
E anche se poi te ne vai
Non ti scordare di me
Di me
Di noi Di noi
E anche se poi te ne vai
Non ti scordare di me
Di me
Di noi Di noi
Non conta l’ego
Contano i concetti
Nessuno l’ha capito
Competiamo con noi stessi
Forse più salgo in alto
Più non vedo i miei difetti
Quando non so chi sono
Me lo urlano ai concerti
Di crisi già ne ho avute
L’inverno con le tute
Le corse le cadute
Scontrarsi a mani nude
Mentre gli altri giocano
lo mi distinguo tra i pochi che osano
E troverò
Un po’ di luce
Adesso che non riesco più ad immaginarti
E non ho voce
Nemmeno per gridare che lo so che parti
Solo per stare lontano
Via da me
Stai meglio lontano
Via da me
Non abbiamo più scuse
Quanto ci vuole per dimenticarsi
Rip. ritornello
Le chiavi dell’uscita
Le ho messe nelle mani tue
Ma in questo labirinto siamo in due
Siamo in due
Rip. ritornello