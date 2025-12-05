Nel cuore dell’Umbria, una cittadina si prepara a vivere un Natale senza pari, celebrando nuovamente il suo celebre Albero di Natale.

Questa straordinaria installazione luminosa torna a illuminare il Monte Ingino, offrendo uno spettacolo di luci e colori che richiama ogni anno visitatori da tutto il pianeta, confermando Gubbio come una meta imperdibile per le festività natalizie 2025.

Dal 1991, l’Albero di Natale di Gubbio detiene il titolo di albero di Natale più grande del mondo, un primato che ha consolidato la fama internazionale della città. Quest’anno, l’accensione è prevista per il 7 dicembre, vigilia dell’Immacolata, con un calendario di illuminazioni che si protrarrà fino all’11 gennaio 2026, consentendo a tutti di ammirare questa meraviglia per oltre un mese.

L’Albero è un capolavoro di ingegneria e dedizione, realizzato con oltre 700 corpi luminosi a LED a basso impatto ambientale, di cui 300 luci verdi definiscono la sagoma e 400 luci multicolore illuminano il corpo centrale. L’imponente struttura si estende per oltre 750 metri in altezza, partendo dalle mura medievali della città e raggiungendo la sommità della Basilica di Sant’Ubaldo, patrono di Gubbio. La base ha una larghezza di circa 450 metri, coprendo una superficie di circa 130.000 metri quadrati, equivalente a quasi trenta campi da calcio.

Una stella cometa di 1.000 metri quadrati, illuminata da oltre 250 punti luminosi, svetta in cima, simbolo di luce e speranza. Tutto il sistema è alimentato esclusivamente da fonti rinnovabili, a sottolineare l’impegno verso la sostenibilità ambientale, mentre l’installazione necessita di circa 7.500 metri di cavi elettrici per il funzionamento. Il merito di questa impresa è da attribuirsi agli instancabili “Alberaioli”, un comitato di volontari che da oltre quattro decenni dedica migliaia di ore al montaggio e allo smontaggio dell’albero, mantenendo viva una tradizione iniziata nel 1981.

Cerimonia di accensione e protagonisti dell’edizione 2025

La tradizionale cerimonia di accensione si svolgerà domenica 7 dicembre 2025 in Piazza 40 Martiri, il cuore pulsante di Gubbio, a partire dalle 17:30. L’evento sarà animato dall’esibizione degli Sbandieratori di Gubbio e da spettacoli musicali che accompagneranno l’attesa fino al momento magico in cui si illuminerà l’Albero.

Per il 2025, il prestigioso onore di accendere l’Albero sarà affidato al comandante della Nave Scuola Amerigo Vespucci, emblema di eccellenza e tradizione italiana nel mondo. Questa scelta sottolinea il legame tra il simbolo luminoso e il patrimonio culturale e marittimo nazionale. In passato, l’accensione è stata affidata a personalità di grande rilievo come Papa Francesco e l’astronauta Paolo Nespoli, oltre che a organizzazioni umanitarie come Medici Senza Frontiere.

Chi non potrà partecipare di persona potrà seguire la cerimonia in diretta streaming sui canali social ufficiali dell’evento e sulle principali testate locali, rendendo possibile a tutti di condividere questo momento di festa e speranza.

Visitare Gubbio durante il periodo natalizio significa immergersi in un’atmosfera fiabesca che va ben oltre l’Albero di Natale. L’evento “Gubbio è Natale” si svolgerà dal 22 novembre 2025 al 6 gennaio 2026, offrendo un ricco programma di attrazioni per famiglie e turisti.

Tra le attività più apprezzate spiccano:

Il Mercatino di Natale in Piazza 40 Martiri, con casette in legno che propongono artigianato locale e specialità gastronomiche umbre.

in Piazza 40 Martiri, con casette in legno che propongono artigianato locale e specialità gastronomiche umbre. ChristmasLand , un percorso immersivo che incanta grandi e piccini con scenografie e giochi di luce.

, un percorso immersivo che incanta grandi e piccini con scenografie e giochi di luce. La Grande Ruota Panoramica del Polo Nord , che permette una vista mozzafiato sulla città e sull’Albero stesso.

, che permette una vista mozzafiato sulla città e sull’Albero stesso. La Pista di Pattinaggio sul Ghiaccio , ideale per momenti di divertimento in un’atmosfera festosa.

, ideale per momenti di divertimento in un’atmosfera festosa. Il Gubbio Express Christmas , un trenino turistico che conduce alla scoperta delle meraviglie natalizie della città.

, un trenino turistico che conduce alla scoperta delle meraviglie natalizie della città. Il suggestivo Presepe a grandezza naturale nel quartiere medievale di San Martino, che aggiunge un tocco di spiritualità alla festa.

Una delle iniziative più toccanti è il progetto “Adotta una Luce”, che consente a chiunque di partecipare attivamente alla realizzazione dell’Albero. Attraverso una donazione simbolica, è possibile “adottare” una delle luci dell’installazione e dedicarla a una persona cara.