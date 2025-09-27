Se lasci le chiavi nella serratura, devi fare molta attenzione, perché in realtà si tratta di un errore che ti mette a rischio.

Spesso pensiamo che quella che è un’abitudine ben radicata, sia automaticamente un qualcosa che è giusto fare. Tutto ciò, senza renderci conto che invece, è proprio tutto il contrario. Molti di noi sono soliti chiudere la porta di casa lasciando la chiave nella serratura, soprattutto la sera, quando si spengono tutte le luci e si va a riposare (ma accade a volte, anche durante il giorno).

Sembra qualcosa di innocuo, e invece, secondo gli esperti, sarebbe un errore che può addirittura costare caro. Ci illudiamo, infatti, che sia qualcosa che possa offrirci maggiore sicurezza, e invece non è così. Ma qual è il motivo per cui è un’abitudine che in verità, invece di proteggerci, può metterci in pericolo? Ecco che cosa devi assolutamente sapere, in proposito.

Lasci le chiavi nella serratura? Stai facendo un grosso errore e non lo sai

Chiudere la porta lasciando la chiave nella serratura, per molti, è un vero e proprio rituale quotidiano, ma in verità, è un errore che può metterci a rischio.

Se si lascia la chiave nella serratura, infatti, nel caso in cui un ladro voglia tentare di aprirla, gli si rende la vita più facile, invece di impedirgli l’ingresso. I criminali riescono, purtroppo, a manipolare la chiave da fuori tramite un magnete o strumenti appositi, in grado di farla girare. Ed entrare, per loro, sarà un gioco da ragazzi, mentre per chi è dentro, un serio problema.

Non c’è nessuna protezione in più a lasciare la chiave nella serratura, tutt’altro. Un altro rischio a cui pensare è che in caso di emergenza, se qualcuno dovesse entrare in modo rapido per darti soccorso, non lo potrà fare, perché non potrà inserire la sua chiave.

Nel caso in cui, poi, si resti chiusi fuori, con la chiave dentro, c’è il rischio di non rientrare perché non si può usare il duplicato. A quel punto, conviene prepararsi psicologicamente alla spesa da affrontare per chiamare il fabbro. La cosa migliore da fare, quindi, in taluni casi, è non prendere l’abitudine di chiudere la porta e lasciare la chiave nella serratura.

Una buona cosa è usare la serratura a doppio cilindro europeo o doppia frizione, in modo che si possa aprire anche se la chiave resta dentro e non avere problemi di sorta. Puoi optare anche per un defender magnetico, così sarai tutelato da eventuali tentativi di furto.