Il modo corretto di posizionare piatti e bicchieri nella lavastoviglie è questo: per ottenere un risultato perfetto bisogna fare così.

Caricare la lavastoviglie in modo corretto è fondamentale per ottenere stoviglie impeccabili. Anche se può sembrare un’operazione banale, esistono tecniche specifiche per ogni tipo di utensile che possono fare la differenza tra un lavaggio regolare e uno straordinario. Esploriamo insieme come ottimizzare lo spazio e garantire una pulizia perfetta per ogni oggetto.

Seguendo questi semplici ma efficaci consigli potrai ottimizzare l’uso della tua lavastoviglie e godere di stoviglie sempre pulite e brillanti.

IL posizionamento degli utensili nella lavastoviglie

Le pentole e le padelle richiedono particolare attenzione, poiché sono tra gli oggetti più pesanti e ingombranti. È consigliabile posizionarle nel cestello inferiore della lavastoviglie. Un trucco utile è inclinarle per facilitare il deflusso dell’acqua e del detersivo. È importante evitare di sovrapporle, poiché ciò potrebbe compromettere l’efficacia del lavaggio e lasciare residui. Griglie e teglie da forno, se compatibili con le dimensioni della lavastoviglie, possono essere collocate nelle rastrelliere laterali; ciò permette di ottimizzare lo spazio e garantire un flusso d’acqua adeguato.

Inoltre, se le tue padelle sono antiaderenti, fai attenzione a non danneggiare il rivestimento. Molti produttori consigliano di lavarle a mano per preservarne la qualità nel tempo. Se hai pentole in acciaio inox, assicurati che non siano troppo vicine ad altri oggetti in modo da evitare graffi e macchie.

I bicchieri, specialmente quelli più delicati, devono essere posizionati nel cestello superiore. È fondamentale assicurarsi che siano ben stabili e non si tocchino tra loro per evitare rotture. Alcuni tipi di bicchieri, come quelli di cristallo o decorati, potrebbero non essere adatti per il lavaggio in lavastoviglie. Controlla sempre l’etichetta del prodotto per assicurarti del metodo di pulizia migliore.

Per i bicchieri a calice, posizionali con la bocca rivolta verso il basso per evitare che si riempiano d’acqua durante il lavaggio. Inoltre, se hai bicchieri con steli lunghi, assicurati che non siano troppo vicini ad altri oggetti per evitare che possano romperli.

La disposizione dei piatti è cruciale per garantire un lavaggio efficace. Generalmente, i piatti di dimensioni standard vanno posizionati nel cestello inferiore, mentre piattini e tazzine possono essere sistemati in quello superiore. Appoggiali in verticale, con la parte interna rivolta verso il centro del cestello, in modo che l’acqua possa raggiungere tutte le superfici. Lascia uno spazio tra un piatto e l’altro per consentire una circolazione ottimale dell’acqua.

I trucchi da conoscere

Le posate devono essere sistemate nell’apposito scomparto, con il manico rivolto verso il basso e la punta verso l’alto. Questo garantisce una pulizia efficace e sicura. Ricorda di posizionare i coltelli al contrario, per ridurre il rischio di tagli quando vai a prelevarli.

Gli utensili in plastica, sebbene generalmente lavabili in lavastoviglie, devono essere posizionati nel cestello superiore per evitare deformazioni causate da alte temperature.Per garantire il miglior funzionamento della tua lavastoviglie, segui questi suggerimenti.

Lascia spazio tra gli oggetti per consentire all’acqua di circolare liberamente. Un filtro intasato può ostacolare un lavaggio efficace. Puliscilo regolarmente. Scegli un detersivo specifico per il tuo tipo di lavastoviglie e per il carico. Se vivi in una zona con acqua dura, il sale è fondamentale per il buon funzionamento dell’elettrodomestico.