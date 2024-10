Le frasi da non dire mai al primo appuntamento: attenzione

Ci sono determinate frasi da non dire mai al primo appuntamento se volete sperare di segnare in agenda il secondo…

Vi siete preparati con cura, la scelta dell’abito, l’acconciatura, il profumo da indossare, ma fare uno scivolone pronunciando delle frasi che sarebbe meglio non dire mai durante un primo appuntamento è facile.

Ecco perché abbiamo preparato questa piccola guida per voi che volete che tutto sia perfetto e vada nel verso giusto. Essendo sempre consapevoli che la perfezione non esiste.

Quali sono le frasi da non dire mai al primo appuntamento

State volando alto, finalmente è arrivato il momento che aspettavate da tempo, il primo appuntamento, tutto deve essere perfetto e per evitare di fare delle figuracce è bene sapere quali sono le frasi da non dire mai in questa occasione.

Infatti ci sono determinati argomenti che non sono assolutamente adatti a un incontro – più o meno galante – tra due persone che, di fatto, non si conoscono e che si scambiano informazioni e indizi su di sé.

A prescindere dalle intenzioni che avete voi, o da quelle che ha l’altra persona, che ovviamente potete anche non sapere, ci sono determinate frasi che è bene non pronunciare se volete sperare di avere un secondo appuntamento.

Non fatevi prendere dall’ansia di dover fare per forza colpo e di piacere, siate più naturali possibile, siate voi stessi e se sono rose sbocceranno, con tutte le spine, siate certi! Ma voi volete sapere cosa non dire al primo appuntamento, perché dovete prepararvi, allora vediamolo subito, abbiamo già perso troppo tempo!

Piccola premessa, cercate di essere educati e di rispettare queste regolette:

Arrivare in orario

Spegnere lo smartphone o comunque silenziarlo

Non bevete alcolici pensando di togliervi l’ansia di dosso

Essere pronti a pagare, eventualmente, tutto il conto

Potete al limite regolare l’alimentazione con i cibi adatti per prepararsi al primo appuntamento e dare il massimo di sé.

“Che stipendio hai”. Sapere quanto guadagna la persona che avete di fronte è davvero così importante? Soprattutto al primo appuntamento può sembrare che voi siate interessati al conto in banca.

“Io sono, io faccio, io penso”. Allora, partiamo con il dire che è bene mostrare i propri pregi ma anche qualche difetto, perché fare la figura di chi ha solo qualità è controproducente. Ovviamente dovete dare spazio anche all’altra persona, per cui evitate di parlare sempre e solo di voi stessi. Se siete interessati all’altra persona chiedetegli cosa vi interessa, ascoltate piuttosto che parlare.

“L’ex che avevo…”. Vietato parlare delle passate relazioni al primo appuntamento. Non nominate proprio la categoria, non fate paragoni.

“Cosa vuoi dalla nostra relazione?”. Anche se avete questa curiosità non è il caso di fare una domanda così diretta, tra l’altro come potrebbe mai rispondervi una persona che non vi conosce ancora?

“A letto mi piace…”. Se siete entrambi interessati all’argomento è ok, altrimenti meglio rimandare le preferenze sul sesso ad un altro momento.

“Credi nel matrimonio?”. Non avventuratevi in temi che riguardano i legami di coppia che durano per sempre, siete solo al primo appuntamento!

“Vuoi figli?”. Stesso discorso di prima.

Anche sapere le frasi da non dire a una persona sensibile può aiutarvi.